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Режим ЧС продлевают в Италии до конца апреля из-за коронавируса

13 Января 2021 19:33
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Режим ЧС продлевают в Италии до конца апреля из-за коронавируса

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Власти Италии продлевают режим ЧС в стране до конца апреля 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

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О продлении режима ЧС заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Он сказал, что правительство Италии может ввести запрет на передвижение людей между регионами, которые находятся не только в «красной», но и в «жёлтой зоне».

«Мы видим ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Эпидемия снова находится в фазе расширения. В связи с этим режим ЧС будет продлен в Италии до 30 апреля 2021 года», - сказал Роберто Сперанца.

Напомним, в октябре Франция и Италия побили антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество смертей от нового вируса выросло почти вдвое с 43 до 83 смертей за сутки. Общее количество смертей в стране с начала пандемии составило более 36 000. Также отмечается, что в Италии было проведено рекордное количество тестов на коронавирусную инфекцию – почти 163 000.


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#Здравоохранение   #Италия   #Коронавирус  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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