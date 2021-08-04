+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области

4 Августа 2021 21:14
Поделиться:
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Созданные для ликвидации последствий ЧС в Степногорском регионе оперативные бригады энергетиков ТОО «Кокшетау Энерго» завершили свою работу. Электроэнергия вновь подается на социально значимые объекты, объекты инженерной инфраструктуры и в дома поселков Изобильное и Бестобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Кокшетау Энерго», над ликвидацией последствий ураганного ветра работали семь бригад центральных служб и подразделений ТОО «Кокшетау Энерго», а это более 120 человек. Также для оперативности были задействованы 25 единиц техники, из них 18 - спецтехника.

«Круглосуточно в течение всей недели для восстановления электроснабжения шли работы на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередач. Электроэнергию подавали в первую очередь к социально значимым объектам. Специалистам предстояло произвести замену поваленных и разрушенных опор на новые железобетонные с применением современных изолированных проводов марки СИП. Всего было заменено 45 опор и смонтировано почти 25 км провода», - отметили в ТОО «Кокшетау Энерго».

По уточненным данным, из-за повреждения опор линий электропередач и трансформаторной подстанции изначально без электроснабжения остались 164 абонента села Изобильное.

Энергетики добавили, что также была произведена работа по обрезке деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередач, так как деревья под воздушной линией представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии, а в черте населенного пункта угроза утраивается.

Кроме того, как сообщила Казинформу советник акима города Степногорска Улболсын Молдахметова, в пострадавших селах на сегодня уже объявлен режим ЧС.

Напомним, 25 июля поступило сообщение о том, что в селе Изобильном города Степногорска примерно в 18:15 прошел ураганный, шквалистый ветер, в результате чего были повреждены опоры линий электропередач, деревья, а также имеются факты срыва кровли жилых домов. В результате шквального ветра было обрушено более 40 опор линий электропередач, серьезно пострадала трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.

Позже сообщалось, что в пострадавших от ураганного ветра селах могут объявить режим ЧС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Более 150 детей до года инфицировано КВИ в Кокшетау
Подросток напал с ножом на ровесника в Актюбинской области
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив