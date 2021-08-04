Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Созданные для ликвидации последствий ЧС в Степногорском регионе оперативные бригады энергетиков ТОО «Кокшетау Энерго» завершили свою работу. Электроэнергия вновь подается на социально значимые объекты, объекты инженерной инфраструктуры и в дома поселков Изобильное и Бестобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Кокшетау Энерго», над ликвидацией последствий ураганного ветра работали семь бригад центральных служб и подразделений ТОО «Кокшетау Энерго», а это более 120 человек. Также для оперативности были задействованы 25 единиц техники, из них 18 - спецтехника.

«Круглосуточно в течение всей недели для восстановления электроснабжения шли работы на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередач. Электроэнергию подавали в первую очередь к социально значимым объектам. Специалистам предстояло произвести замену поваленных и разрушенных опор на новые железобетонные с применением современных изолированных проводов марки СИП. Всего было заменено 45 опор и смонтировано почти 25 км провода», - отметили в ТОО «Кокшетау Энерго».

По уточненным данным, из-за повреждения опор линий электропередач и трансформаторной подстанции изначально без электроснабжения остались 164 абонента села Изобильное.

Энергетики добавили, что также была произведена работа по обрезке деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередач, так как деревья под воздушной линией представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии, а в черте населенного пункта угроза утраивается.

Кроме того, как сообщила Казинформу советник акима города Степногорска Улболсын Молдахметова, в пострадавших селах на сегодня уже объявлен режим ЧС.

Напомним, 25 июля поступило сообщение о том, что в селе Изобильном города Степногорска примерно в 18:15 прошел ураганный, шквалистый ветер, в результате чего были повреждены опоры линий электропередач, деревья, а также имеются факты срыва кровли жилых домов. В результате шквального ветра было обрушено более 40 опор линий электропередач, серьезно пострадала трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.

Позже сообщалось, что в пострадавших от ураганного ветра селах могут объявить режим ЧС.