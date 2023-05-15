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Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Мая 2023, 23:50
Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что по городу пришлось объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня из-за аварии в котельной в микрорайоне Монкеулы поселка Зачаганск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Эта котельная обеспечивает 18 многоквартирных домов горячей водой и теплом.

«Силами АО «Жайыктеплоэнерго» мы устранили аварию, но тепловые сети котельной №3 считаются аварийными, есть техническое заключение. В кротчайшие сроки мы должны полностью восстановить ее для того, чтобы зимой у нас не повторилась ситуация как в Экибастузе. В противном случае 18 многоквартирных домов в следующем отопительном сезоне могут остаться без отопления. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Думаю, до конца недели разработаем, ориентировочная сумма — 500-600 миллионов тенге. Средства выделят из резерва», — говорит Жандос Дуйсенгалиев.

На эти средства власти планируют заменить 2 500 погонных метров тепловых сетей, две трубы горячей воды и столько же труб, обеспечивающих подачу тепла. Подрядчика определят способом договора с одного источника, так как при режимах ЧС их можно совершать. Все ремонтные работы планируют завершить до 15 сентября.

Микрорайон Монкеулы начал застраиваться в 2010 годах. Тепловые сети сделаны из стали, однако, по словам Жандоса Дуйсенгалиева, во время проектирования не были предусмотрены водоотводы. Из-за этого трубы во время осадков и снеготаяния оставались в воде, ржавели и портились. Проблемы начали появляться в последние два года, а прошлой зимой на этом участке произошло более 50 аварий на тепловых сетях.

В 18 многоквартирных домах проживают более 3 500 абонентов, которые на время восстановительных работ останутся без горячей воды. Это жители домов по улице Монкеулы: 108/6, 108/5, 108/2, 101, 105, 105/1, 85/4, 87, 89, 83/1, 77, 83/2, 83/3, 85/2; по улице Камбар батыра дома: 4, 6, 6/1, 8, 8/1.


Западно-Казахстанская область   ЖКХ   Происшествия   Регионы   Вода   Уральск  
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