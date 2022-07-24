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Режим ЧС объявили в Сочи из-за залповых ливней, есть погибшие
24 Июля 2022 22:50

Режим ЧС объявили в Сочи из-за залповых ливней, есть погибшие

СОЧИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти Сочи приняли решение объявить режим ЧС по всему городу после непогоды в ночь на воскресенье. Из-за ливня в городе погибла женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

По данным центра «Фобос», один из сильнейших в метеоистории ливней прошел в Сочи минувшей ночью, за сутки выпало 90% месячной нормы осадков. Оказались подтоплены здания, дороги, объекты инфраструктуры.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что больше всего от непогоды пострадал Центральный район. По его словам, именно в этой части города в современной истории Сочи не было похожих по масштабам происшествий. Режим ЧС ввели для устранения последствий непогоды и создания механизма оперативного формирования выплат пострадавшим.

Из потоков воды во время разгула стихии специалистам удалось спасти несколько десятков человек. Из них 10 - дети. Также есть одна погибшая женщина. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей смыло потоком воды, он начал неконтролируемое движение и женщина была заблокирована между машиной и дорожным ограждением.



Фото и видео: Антон Олеарник, Наталья Макарова/ТАСС


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