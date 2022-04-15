Режим ЧС объявили в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с высоким подъемом уровня воды на реке Уил в Кызылкогинском районе Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошедшем в районном центре Миялы внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение в связи с паводком на реке Уил объявить в Кызылкогинском районе режим чрезвычайной ситуации. Ситуация находится на личном контроле главы региона»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

В настоящее время для защиты населённых пунктов от затопления высыпано 300 тонн песка, уложено более 500 мешков с грунтом. На месте происшествия находятся 3 единицы тяжелой техники (2 камаза, 1 погрузчик), более 70 волонтеров из числа сельской молодёжи. В зонах риска ситуацию в круглосуточном режиме мониторят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщалось, дорогу вскрыли в Атырауской области для пропуска воды.