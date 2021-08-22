Режим ЧС объявили в Нью-Йорке из-за приближающегося урагана «Генри»

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел в субботу режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за урагана «Генри», надвигающегося с Атлантического океана. Об этом он сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я объявил режим ЧС перед приближением урагана «Генри». 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования», - говорится в сообщении.

На брифинге в субботу Куомо сравнил надвигающееся стихийное бедствие с разрушительным ураганом «Сэнди», который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 - в Нью-Йорке. Суммарный ущерб от разгула стихии тогда был оценен примерно в $50 млрд.

Вслед за губернатором штата режим ЧС ввел мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио. Согласно тексту указа, с воскресенья по понедельник в мегаполисе будут закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Владельцам зданий предписано предпринять все необходимые меры по защите от надвигающейся стихии.

В субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Генри» усилился до урагана первой категории, на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с. По предварительным данным, ураган обрушится на жителей Лонг-Айленда ранним утром в воскресенье.