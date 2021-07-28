Режим ЧС могут объявить в пострадавших от ураганного ветра селах Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Режим ЧС могут объявить в двух селах Степногорска Изобильном и Бестобе, пострадавших от сильного ураганного ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе акима Степногорска, пока администрация города ожидает согласования.

«Документы находятся на согласовании в министерстве. Поэтому официально режим ЧС еще не объявлен», - отметила советник акима города Степногорска Улболсын Молдахметова.

Всего в результате ураганного ветра в двух селах пострадало 38 домов и социальных объектов, лишившихся кровли, шесть из них пострадали достаточно сильно. Кроме того, жители села Изобильное и подхоза остаются без электричества из-за сильного повреждения ветром трансформатора и падения 40 опор линий электропередач.

«Мы предложили пострадавшим поселиться в акимате или школе. Кто хотел – тех мы поселили. У кого есть родственники, они переехали к ним, другие остались у себя дома. А проблему со светом пока решить невозможно. Приехали сотрудники «Кокшетау Энерго», они работают на месте уже третий день. Восстанавливать тяжело, ведь поврежден не только трансформатор, но и еще 40 опор линий электропередач», - пояснила У. Молдахметова.

Как было отмечено, объявление режима ЧС поможет людям возместить причиненный ущерб.

«Эта ситуация попадает под постановление Правительства РК об установлении ЧС природного или техногенного характера. Если мы объявим ЧС, мы можем по алгоритму помочь людям по линии социальной помощи. Всем пострадавшим будет оказана социальная помощь в размере 40 МРП. Все рассматриваться будет комиссионно, но помочь мы сможем лишь тем, у кого есть документы на жилье. Но многие территориально находятся в Ерейментауском районе, а административно – у нас, поэтому и не имеют документов, оформленных у нас. Выплата будет в течение трех месяцев, за это время, думаю, люди смогут восстановить или переоформить документы в случае необходимости и получить эту выплату», - резюмировала У. Молдахметова.

Напомним, 147 абонентов села Изобильного города Степногорск Акмолинской области остались без света из-за ураганного ветра. Непогода также лишила кровли ряд домов населенного пункта.