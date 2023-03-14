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Режим ЧС местного масштаба объявлен в актюбинском поселке Хобда

14 Марта 2023, 22:36
Режим ЧС местного масштаба объявлен в актюбинском поселке Хобда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В поселке Хобда Хобдинского района Актюбинской области решением акима Хобдинского района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ранее сообщалось, что сегодня в поселке Кобда прошло оперативное заседание противопаводкового штаба. В ходе встречи с жителями глава региона Ералы Тугжанов пообещал оказать помощь каждой пострадавшей от паводка семье.

13 марта из-за резкого потепления и большого количества талых вод в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворов, здания ФОКа, кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте. Противопаводковые мероприятия в поселке продолжаются.

В ходе совещания аким области поручил сегодня завершить работу по устройству металлических водопропускных труб на участке дороги «Самара-Шымкент», который был вскрыт 13 марта в целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта. После завершения работ будет восстановлено движение автотранспорта.


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