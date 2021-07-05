Режим ЧС из-за степных пожаров объявили в Улытауском районе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В трёх сельских округах Улытауского района Карагандинской области – Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском – из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС, а также создана комиссия по оценке ущерба. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Улытауского, Каркаралинского, Осакаровского, Бухар-Жырауского, Шетского, Нуринского районов и города Каражала на контроль взяты 17 очагов загораний.

На месте в круглосуточном режиме работают 70 единиц техники, более 350 сотрудников ДЧС и добровольцев.

Из 15 степных загораний ликвидированы 10 (из них три на территории Улытауского р-на, два на территории Бухар-Жырауского района, один в Шетском районе, два в Нуринском, один в Осакаровском и один на территории Каркаралинского района). На контроле остаются два степных пожара и пять степных загораний.

Для оперативной доставки личного состава к местам тушения очагов природных пожаров направлен вертолёт «МИ-8» АО «Казавиаспас», а также для усиления группировки по тушению пожаров из Караганды выехали 40 человек и три единицы техники (две вахтовки и командно-штабная машина). Из посёлка Жанаарка направлена 10-тонная автоцистерна.

Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, а также заместитель акима области и начальник ДЧС вылетели на места пожаров для оперативной оценки обстановки и управления силами и средствами, задействованными в тушении пожаров.

«В 40 км к северо-западу от села Косколь при контрольном обходе территории 2 сельских округов Улытауского района (Джангельдинский с/о и Актастинский с/о) по состоянию на 19.00 часов в 4 км к северо-западу от села Косколь местными жителями была обнаружена сгоревшая автомашина марки «УАЗ» и на расстоянии 6 м от автомобиля обнаружено обгоревшее тело мужчины 1998 г. р. (не состоял в рядах добровольных пожарных формирований и не привлекался к тушению степных пожаров). Причину смерти устанавливают сотрудники ОП Улытауского района», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.