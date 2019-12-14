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Режим ЧС из-за кибератаки объявили в Новом Орлеане

14 Декабря 2019 13:32
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Режим ЧС из-за кибератаки объявили в Новом Орлеане

НОВЫЙ ОРЛЕАН. КАЗИНФОРМ – Власти Нового Орлеана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на системы городских ресурсов, передает МИА «Казинформ».

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«По данным технических служб города, кибератака началась в 11:00 по местному времени. Городской департамент информационных технологий начал отключение серверов и компьютеров», - написала в Twitter мэр города Латойа Кантрелл.

Несмотря на кибератаку, телефон экстренной службы 911 принимает звонки в рабочем режиме, сообщила Кантрелл.

Она также проинформировала, что расследование инцидента ведется полицией Лос Анджелеса, Национальной гвардией, ФБР Нового Орлеана и отделом Секретной службы.

Стоит отметить, режим ЧС в американских городов вводится в основном из-за стихийных бедствий.

фото: twitter.com
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Ключевые слова: Интернет, США,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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