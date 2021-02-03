Режим чрезвычайной ситуации продлен в Японии еще на месяц

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ - Японское правительство продлило чрезвычайное положение в стране на один месяц до 7 марта из-за непростой ситуации, сложившейся в местных больницах, несмотря на снижение числа случаев коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Чрезвычайное положение сохранится в 10 префектурах, включая Осаку, Айти и Фукуоку, заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга на заседании правительственной целевой группы по COVID-19. Точиги, расположенный к северу от столицы, будет единственной префектурой, в которой 7 февраля будет отменена чрезвычайная ситуация, поскольку там эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась.

В условиях чрезвычайного положения людей призывают воздерживаться от ненужных прогулок, рестораны и бары будут закрываться раньше. Предприятиям рекомендуется перейти на удаленную работу, а посещаемость крупных мероприятий будет ограничена.

Хотя в этот раз ограничительные меры были менее строгими, чем меры, предпринимаемые в рамках предыдущего чрезвычайного положения прошлой весной, когда по всей стране были закрыты школы и некоторым предприятиям пришлось приостановить деятельность, Японии удалось добиться определенного успеха в снижении числа инфекций.

В понедельник в Токио было зарегистрировано 393 случая коронавируса, что является самым низким показателем за более чем месяц. Данная цифра также гораздо ниже максимума в 2 447 случаев, зафиксированного 7 января – именно тогда была объявлена текущая чрезвычайная ситуация.

Суга пообещал, что чрезвычайное положение будет отменено до 7 марта в префектурах, которые зафиксируют значительное улучшение по нескольким ключевым показателям.

Одним из критериев скорейшего выхода Токио из чрезвычайного положения будет ежедневное снижение числа новых инфекций ниже 500, с учетом других факторов, включая доступность больничных коек. Во вторник японская столица сообщила еще о 556 новых случаях коронавирусной инфекции.

В соседних префектурах Канагава, Тиба и Сайтама, а также в префектурах Айти, Гифу, Осака, Киото, Хиого и Фукуока будет действовать чрезвычайное положение на основании закона о специальных мерах, направленных на сдерживание инфекции. Префектура Окинава, которую рассматривали для включения из-за вспышек на некоторых удаленных островах, была исключена из списка.

Правительство Японии предпринимает все меры, чтобы сдержать распространение коронавируса к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

Отвечая на вопрос репортера, можно ли проводить игры без зрителей, премьер-министр Суга сказал, что обеспечение «безопасного и надежного» мероприятия является главным приоритетом, не вдаваясь в подробности.

Больницы Японии испытывают трудности, поскольку количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и количество смертей, связанных с этим заболеванием, остается на уровне, близком к пиковому, а эксперты в области здравоохранения предупреждают, что пройдет время, прежде чем ситуация улучшится.

Общее число погибших во вторник составило 119 человек, что является максимальным показателем за один день. Число заболевших коронавирусом в стране составило 2 324 человека. Также по данным министерства здравоохранения, 937 человек находятся в тяжелом состоянии.

Япония также отстает от других стран, таких как США, по внедрению вакцин. Суга подчеркнул, что вакцинация медицинских работников должна начаться в середине февраля.

7 января премьер-министр Суга объявил чрезвычайное положение в столичном районе Токио и 13 января распространил его на другие префектуры.

Чтобы усилить предпринимаемые меры, правительство Японии предложило закон, вводящий штрафы для пациентов с COVID-19, которые отказываются от госпитализации, а также ресторанов и баров, игнорирующих приказы о досрочном закрытии.

Поправки к закону о специальных мерах по коронавирусу и закону об инфекционных заболеваниях были приняты Палатой представителей в понедельник и, как ожидается, будут приняты сегодня после утверждения Верхней палатой парламента страны (Палатой советников).