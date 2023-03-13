Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В связи с весенним паводком в Уральске объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба акимата Уральска, решение об объявлении режима ЧС было принято на заседании оперативного штаба.

Материалы, обосновывающие возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, меры по их локализации и ликвидации, соответствующие методики и расчеты материально-технических, финансовых и человеческих ресурсов предусматриваются в соответствии с приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям РК №170 от 14 апреля 2021 года.

По данным городского акимата, в связи с резким потеплением и быстрым таянием снега, а также в связи с толщиной снежного покрова, вчера начался сток талых вод со Свистун-горы, по каналам в микрорайоне Сарытау, вдоль автотрассы на Саратов, и на переправе у Птицефабрики.

В связи с большим объемом талых вод, пропускной способности труб оказалось недостаточно.





В результате подвал восьмиэтажного дома на улице имени Мурат Монкелулы, расположенного у Саратовского шоссе, оказался затопленным.

В настоящее время производится откачивание воды из подвалов домов в этом районе.

Для пропуска воды сделали пропуск через дорогу по улице С.Айткулова. Также с помощью техники КАТ ТОО «Жайык таза кала» произведена насыпка грунта на участке №2 водопропускного канала напротив СТО «Автодоктор» и гипермаркета «Алтындар» на Саратовском шоссе, установлены мотопомпы.

С целью предотвращения замыкания электропроводов прекращена подача электроэнергии 990 абонентам. Кроме того, отключены системы отопления на верхних этажах.

Вчера в связи с переполнением талой водой систем канализации снижено давление подачи воды в поселке Зачаган – 70 тысяч абонентов. Сейчас подача воды восстановлена.

«К работам привлечены более 150 человек, 4 КАТ, 8 автомашин КамАЗ, специальная техника – 1 ПНС-110 (мотопомпа на базе ЗИЛ), 6 мобильных (прицепных) мотопомп и 6 единиц другой специальной техники. Сегодня в Зачагане ситуация стабилизирована. По городу проводятся и другие мероприятия», – говорится в сообщении ведомства.