Режим ЧП ввели на территории Каракалпакстана до 2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев издал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram, передает МИА «Казинформ».

«Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Нацвардии Узбекистана, в период ЧП будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. Въезд и выезд в Каракалпакстан ограничены, массовые мероприятия - запрещены.





Ранее в столице Каракалпакстана, городе Нукусе, прошли массовые демонстрации. Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана (статья 74). Как пишет Рodrobno.uz, местные власти сообщили, что преступная группа лиц, воспользовавшись ситуацией, организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов госуправления Каракалпакстана.





Позже Президент Узбекистана выступил с тем, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.





На прошлой неделе, 20 июня, Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию.













Фото: president.uz