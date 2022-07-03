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Режим ЧП ввели на территории Каракалпакстана до 2 августа

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июля 2022, 02:10
Режим ЧП ввели на территории Каракалпакстана до 2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев издал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram, передает МИА «Казинформ».

«Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Нацвардии Узбекистана, в период ЧП будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. Въезд и выезд в Каракалпакстан ограничены, массовые мероприятия - запрещены.


Ранее в столице Каракалпакстана, городе Нукусе, прошли массовые демонстрации. Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана (статья 74). Как пишет Рodrobno.uz, местные власти сообщили, что преступная группа лиц, воспользовавшись ситуацией, организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов госуправления Каракалпакстана.


Позже Президент Узбекистана выступил с тем, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.


На прошлой неделе, 20 июня, Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию.


Фото: president.uz



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