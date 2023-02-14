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Режим ЧП введен в Южной Африке из-за наводнений: есть жертвы

14 Февраля 2023, 17:35
Режим ЧП введен в Южной Африке из-за наводнений: есть жертвы

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Южная Африка объявила режим чрезвычайного положения в понедельник вечером после того, как в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли семь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Africa News.

По данным центров по управлению стихийными бедствиями в нескольких провинциях, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Конкретные данные о разрушениях, вызванных наводнениями, еще не были опубликованы. Но непогода угрожает 7 провинциям из 9 существующих в стране, в основном на восточном побережье.

По меньшей мере пять человек погибли в провинции Квазулу-Натале на юго-востоке страны. Среди них новорожденный ребенок, погибший в результате затопления дома. Несколько человек пропали без вести после попытки пересечь затопленную реку.

По данным местных властей, еще два человека погибли в соседней северо-восточной провинции Мпумаланга.

В провинции Лимпопо, граничащей с Зимбабве, в результате наводнений было повреждено здание больницы. Стихия также смыла мосты и разрушила местные дороги.

Национальный метеорологический центр прогнозирует, что в ближайшие дни будут идти «постоянные и сильные» дожди с риском наводнений.

В прошлом году в Южной Африке произошло сильнейшее в ее истории наводнение, в основном затронувшее Дурбан, третий по величине город страны и крупный порт на континенте. Проливные дожди вызвали мощные оползни, смыв мосты, дороги и целые здания. Погибло более 400 человек и пострадало более 85 000 местных жителей.

Кадр из видео africanews.com


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