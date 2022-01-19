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Режим ЧП в Мангистау: на блокпостах проверили свыше 62 тысяч авто

19 Января 2022 14:15
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Режим ЧП в Мангистау: на блокпостах проверили свыше 62 тысяч авто

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – С 8 января по сегодняшний день сотрудники блокпостов, которые круглосуточно следили за въездами и выездами в населенные пункты, проверили 62 тыс. 552 автомобиля. По области правоохранителями проверено 113 428 граждан, из них более 98 тыс. проверены на блокпостах, передает МИА «Казинформ».

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В регионе до 19 января Указом Президента РК был введен режим чрезвычайного положения. В эти дни сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности граждан правоохранительными органами был принят ряд мер. В области было установлено 8 блокпостов, ежедневно с 23:00 до 7:00 длился комендантский час, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во время комендантского часа проверено 927 граждан, находящихся вне жилых домов, на улицах, в отношении 421 из них составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК.

Для разрешения передвижения во время комендантского часа были выданы специальные пропуска с письменными заявлениями жителей. Всего в комендантуре Мангистауской области разрешение получили 3984 жителя.

«Уважаемые жители , благодаря вам в нашей области сохраняется стабильная ситуация. Вы проявили понимание, когда нами были проведены мероприятия. За это выражаю благодарность. 19 января в 00:00 Указом Президента чрезвычайное положение было отменено. Однако мы не прекращаем нести службу в усиленном режиме. С 19 января по области будет начато оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок«. Мы усердно работаем над обеспечением безопасности граждан. Ведь для нас важен покой нашего региона и благополучие наших жителей»,- отметил комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

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#Мангистауская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Аружан Саптарова

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