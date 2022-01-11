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    09:27, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Режим ЧП: В Костанае скорректирован график движения общественного транспорта

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В связи с комендантским часом и режимом ЧП в Костанае скорректирован график работы общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Костаная.

    «На период действия чрезвычайного положения, в связи с введением комендантского часа, движение общественного транспорта будет осуществляться с 7:00 до 21:00. Действует наличный способ оплаты проезда: 80 тенге - взрослый, 70 тенге - для пенсионеров и 40 тенге - детский», - прокомментировали в горакимате.

    Вместе с тем, горожан предупреждают, что временно приостановлена в автобусах и электронная система оплаты проезда. В связи с этим костанайцев просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе общественный транспорт курсирует в штатном режиме.

    Теги:
    Костанайская область Транспорт Общество ЧП-2022
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