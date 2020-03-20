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Режим ЧП в Казахстане: колл-центр заработал при акимате Актюбинской области

20 Марта 2020 12:30
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Режим ЧП в Казахстане: колл-центр заработал при акимате Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Колл-центр по вопросам жизнедеятельности населения в связи с режимом ЧП в стране открыт при акимате Актюбинской области. Актюбинцы могут позвонить по номеру 906-606, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Ежедневно с 9:00 до 20:00 часов специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, полиции, здравоохранения, координации занятости и соцпрограмм, предпринимательства, образования, акимата города Актобе будут отвечать на вопросы жителей региона.

Такие меры руководство региона приняло для своевременного реагирования на обращения актюбинцев и оперативного координирования работы государственных органов.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Общество, Коронавирус в РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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