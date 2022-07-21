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Режим ЧП в Каракалпакстане досрочно прекращен
21 Июля 2022 01:05

Режим ЧП в Каракалпакстане досрочно прекращен

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Решение принято в связи с обращением Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на имя президента от 20 июля, а также с учетом восстановления общественного порядка и принятых мер по обеспечению безопасности граждан, защиты их прав и свобод.

«Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, введенного Указом Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года № УП–164 «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан»», - говорится в документе.

Указ президента направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса республики. Контроль за исполнением возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Виктора Махмудова.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности граждан, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа введено чрезвычайное положение.


Фото: www.uza.uz.




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Автор:
Корреспондент
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