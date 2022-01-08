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    13:12, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Режим ЧП: Установлен график работы рынков и магазинов в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках установленного режима чрезвычайного положения в Нур-Султане определены правила работы субъектов бизнеса, в том числе объектов торговли, рынков, магазинов и аптек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Субъектам бизнеса, в том числе торговым объектам и рынкам, магазинам, аптекам, на период действия режима ЧП необходимо обеспечить график работы с 8:00 до 22:00 часов.

    Руководителям субъектов бизнеса следует принять дополнительные меры безопасности для исключения случаев мародёрства, хищения товаров и порчи имущества.

    Ннеобходимо организовать бесперебойную поставку продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов в соответствии с графиком работы до наступления комендантского часа, кроме организаций с трехсменным графиком работы и перевозчиков социально-значимых продовольственных товаров.

    Для организаций, чья деятельность разрешена во время комендантского часа, для передвижения транспортных средств необходимо при себе иметь:

    удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

    специальный пропуск на автотранспортное средство;

    касательно товаров: товарную накладную с подтверждением точки выезда и адреса доставки в оригинале;

    при перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы - документ, подтверждающий место работы (справка с места работы и.т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале;

    Стоит отметить, что адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать.

    Субъектам бизнеса с трехсменным графиком работы необходимо обеспечить централизованную перевозку сотрудников на постоянно закрепленном транспортном средстве.


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