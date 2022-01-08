Режим ЧП: Установлен график работы рынков и магазинов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках установленного режима чрезвычайного положения в Нур-Султане определены правила работы субъектов бизнеса, в том числе объектов торговли, рынков, магазинов и аптек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Субъектам бизнеса, в том числе торговым объектам и рынкам, магазинам, аптекам, на период действия режима ЧП необходимо обеспечить график работы с 8:00 до 22:00 часов.

Руководителям субъектов бизнеса следует принять дополнительные меры безопасности для исключения случаев мародёрства, хищения товаров и порчи имущества.

Ннеобходимо организовать бесперебойную поставку продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов в соответствии с графиком работы до наступления комендантского часа, кроме организаций с трехсменным графиком работы и перевозчиков социально-значимых продовольственных товаров.

Для организаций, чья деятельность разрешена во время комендантского часа, для передвижения транспортных средств необходимо при себе иметь:

удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

специальный пропуск на автотранспортное средство;

касательно товаров: товарную накладную с подтверждением точки выезда и адреса доставки в оригинале;

при перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы - документ, подтверждающий место работы (справка с места работы и.т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале;

Стоит отметить, что адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать.

Субъектам бизнеса с трехсменным графиком работы необходимо обеспечить централизованную перевозку сотрудников на постоянно закрепленном транспортном средстве.