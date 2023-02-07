Режим ЧП сроком на три месяца ввели в Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении трехмесячного режима чрезвычайного положения в десяти провинциях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Турецкий лидер сообщил, что, по последним данным, жертвами подземных толчков в Турции стали 3549 человек, 22 168 получили ранения. Из-под завалов спасены более 8 тысяч человек.

«Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона и мира в целом. Для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника. На первом этапе на оказание экстренной помощи жителям зоны бедствия выделено 100 млрд лир», - сообщил глава государства.

В зону землетрясения отправлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи коек, предметы первой необходимости, дежурят до 1000 карет скорой помощи, два санитарных самолета. Жителям десяти провинций помогают пять тысяч работников медперсонала.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в зоне бедствия уже работают 53 317 спасателей. Их количество увеличивается изо дня в день благодаря командам из Турции и других стран.

Турецкий лидер объявил об обнулении комиссии за перечисления средств в турецких лирах и иностранной валюте на банковские счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD).

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Фото: aa.com.tr