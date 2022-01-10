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    14:55, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Режим ЧП: Социальная инфраструктура столицы работает в штатном режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня ситуация в столице стабильная и находится под полным контролем. В городе работает оперативный штаб под председательством главы столицы по наведению порядка и обеспечению безопасности граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Акиматом города осуществляются все меры по исполнению поручений Главы государства, данных на заседании Совета Безопасности. В столице в период режима чрезвычайного положения утвержден и работает в штатном режиме порядок функционирования общественного транспорта, коммунальных служб, объектов социальной инфраструктуры и субъектов бизнеса, в том числе торговых объектов, рынков, магазинов и аптек.

    Также ведется мониторинг по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания на объектах торговли. Урегулирован вопрос снятия наличных в банкоматах. В вопросе продовольственного обеспечения тоже нет никаких препятствий.

    По периметру города Нур-Султана установлены блокпосты, в том числе по направлениям в сторону Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, а также населенных пунктов Коргалжын, Астраханка. На блокпостах сотрудники правоохранительных органов проверяют документы граждан, а также автомобили, чтобы определить наличие запрещенных предметов. Граждане могут пересекать блокпосты только в дневное время. В комендантский час – с 23:00 до 07:00 часов – через блокпосты разрешается въезд только лицам и автотранспорту, ответственным за продовольственную безопасность и жизнедеятельность города.

    Призываем жителей, юридические лица всех форм собственности соблюдать режим чрезвычайного положения, комендантский час, не посещать места массового скопления людей и не выходить на незаконные собрания. Все эти меры принимаются для обеспечения безопасности самих граждан.

    Напомним, в связи с циркуляцией в столице омикрон-штамма вируса SARS-Cov-2 эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается, поэтому горожанам следует строго соблюдать санитарные нормы.

    Теги:
    Астана Общество ЧП-2022
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