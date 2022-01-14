Режим ЧП отменяется еще в ряде областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указы об отмене чрезвычайного положения ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Указы опубликованы на сайте Акорды.
«Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Восточно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 739 «О введении чрезвычайного положения в Восточно-Казахстанской области».
«Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Карагандинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 741 «О введении чрезвычайного положения в Карагандинской области».
«Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Туркестанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 742 «О введении чрезвычайного положения в Туркестанской области».
Также сегодня подписан Указ об отмене режима ЧП в Шымкенте.
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