14 Июля 2022 11:01

Режим ЧП объявили в Шри-Ланке

КОЛОМБО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил в среду о введении комендантского часа в Западной провинции (в которой находится Коломбо) и о введении чрезвычайного положения по всему острову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации портала Ada Derana , премьер-министр также приказал силам безопасности задерживать всех, кто устраивает беспорядки.

В канцелярии главы правительства страны сообщили журналистам, что премьер, как исполняющий обязанности главы государства после бегства с острова президента Готабаи Раджапаксы, имеет права на подобные действия. Премьер также распорядился задержать и конфисковать все грузовики и другие транспортные средства, в которых протестующие перемещаются по острову.

Ранее в среду участники протестов попытались штурмом взять здание канцелярии премьер-министра в Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона лиц, пытавшихся прорваться через баррикады и проникнуть в здание.

В ночь на среду президент страны Готабая Раджапакса в сопровождении супруги покинул островное государство и улетел на Мальдивы.

В минувшую субботу тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки главы государства. Они захватили резиденции президента и премьер-министра, личная резиденция премьера была сожжена. Пострадали более ста человек. После этого премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что планирует оставить свой пост, однако пока не покинул его. Президент Раджапакса тогда же заявил о планах уйти в отставку 13 июля.

Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация на острове, не утихают с начала апреля. По словам премьера, страна испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения и медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется не менее трех лет.





Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena