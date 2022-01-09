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Режим ЧП: астанчан попросили сообщать о подозрительных лицах

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Января 2022, 03:33
Режим ЧП: астанчан попросили сообщать о подозрительных лицах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы призвали сообщать о подозрительных лицах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В рамках операции «Правопорядок» полицейские Нур-Султана проводят подворовые и поквартирные обходы. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ситуация в городе, в целом, стабильная. Все находится под контролем.

Тем временем, комендантский час в столице продолжается. За нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности привлекли уже 22 человека. В специальный приемник водворили 2 жителей города за вождение в пьяном состоянии.

За последние трое суток зафиксировали 45 преступлений. Число административных правонарушений превышает 2 тысячи. С начала ЧП количество звонков на линию 102 выросло в два раза. По подсчетам департамента полиции, их число превышает 9 тысяч. В основном, население интересуют вопросы въезда и выезда из Нур-Султана, работа ЦОНов, банков и торговых центров.

«Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом. Комендантский час продолжается. Прошу находиться дома. Без необходимости не выезжать за территорию города и контролировать местонахождение своих детей. Все это делается для вашей безопасности и сохранения порядка», - обратился к астанчанам начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.


Астана   Борьба с преступностью   Безопасность   ЧП-2022  
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