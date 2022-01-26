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Режим антитеррористической операции введен на территории Турксибского района Алматы

26 Января 2022 11:49
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Режим антитеррористической операции введен на территории Турксибского района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Антитеррористическая операция пройдет в период с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января т.г.

В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января т.г. в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты г. Алматы.

Как сообщили в штабе, при задержании у подозреваемых изъято оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

Специальными и правоохранительными органами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению участников и организаторов массовых беспорядков.

В Департаменте полиции просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиями.

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#Алматы   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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