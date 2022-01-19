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Режим антитеррористической операции будет сохраняться в ряде регионов – Ерлан Карин

19 Января 2022 10:45
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Режим антитеррористической операции будет сохраняться в ряде регионов – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на снятие режима чрезвычайного положения, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Спецслужбы сейчас продолжают работу по выявлению данных лиц, задержанию, изъятию оружия. Только за эти дни нашими правоохранительными органами было изъято более 2 тысяч оружия. Заведено 44 уголовных дела только по статье «терроризм». Работа продолжается. Очень большой массив документов и материалов необходимо обработать нашим спецслужбам и правоохранительным органам. Это, конечно, потребует определенных усилий. При этом надо подчеркнуть, что спецслужбами продолжаются мероприятия по выявлению, подавлению радикальных ячеек, террористов, по их выявлению и блокированию», - отметил в интервью Государственный секретарь РК.

Поэтому, по словам Ерлана Карина, несмотря на снятие режима ЧП, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах.

«Это означает, что спецслужбы придают большое значение этой угрозе, и работа по выявлению, ликвидации источников этой угрозы продолжается», - добавил Ерлан Карин.



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#Борьба с преступностью   #Ерлан Карин   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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