Режим антитеррористической операции будет сохраняться в ряде регионов – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на снятие режима чрезвычайного положения, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спецслужбы сейчас продолжают работу по выявлению данных лиц, задержанию, изъятию оружия. Только за эти дни нашими правоохранительными органами было изъято более 2 тысяч оружия. Заведено 44 уголовных дела только по статье «терроризм». Работа продолжается. Очень большой массив документов и материалов необходимо обработать нашим спецслужбам и правоохранительным органам. Это, конечно, потребует определенных усилий. При этом надо подчеркнуть, что спецслужбами продолжаются мероприятия по выявлению, подавлению радикальных ячеек, террористов, по их выявлению и блокированию», - отметил в интервью Государственный секретарь РК.

Поэтому, по словам Ерлана Карина, несмотря на снятие режима ЧП, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах.

«Это означает, что спецслужбы придают большое значение этой угрозе, и работа по выявлению, ликвидации источников этой угрозы продолжается», - добавил Ерлан Карин.



