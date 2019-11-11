Реже отклоняться от стандартов лечения стали карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Врачи в Карагандинской области стали реже отклоняться от стандартов диагностирования и лечения. Об этом сообщили в региональном филиале Фонда обязательного медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За соблюдением стандартов специалисты фонда наблюдают в режиме онлайн. Если врач не назначает необходимого по протоколу обследования или выбирает для лечения не тот препарат, который рекомендован по стандарту, то в единой информационной системе КМИС появляется соответствующее уведомление. Специалисты фонда немедленно связываются с врачом, а в случае необходимости выезжают с проверкой. Отслеживать действия докторов филиалы ФСМС стали с начала 2018 года.

Система уже дала первые результаты. За 9 месяцев 2019 года при проведении МРТ КТ, медико-генетических исследований и других процедур выявлено 1415 дефектов. В то время как за аналогичный период прошлого года их было более семи тысяч. Также почти в два раза сократилось количество дефектов медицинской помощи в стационарах.

«Фонд на постоянной основе проводит мониторинг пролеченных случаев в стационаре, в дневном стационаре, оказанных диагностических услуг на уровне поликлиники. При этом, экспертизе подвергается около 10-15% от всех проведенных случаев диагностики и лечения. Если по результатам мониторинга оказывается, что врач лечил пациента не по стандарту, и при этом не может объяснить, для чего отклонился от протокола, то учреждение, в котором он работает, не получает оплату за лечение этого больного. За дефекты, выявленные в период 9 месяцев 2019 года, медицинские организации региона недополучили больше 27 млн тенге», - сообщил директор Карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.