Резервы угля к отопительному сезону созданы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на 12 тупиках производится реализация угля для жителей города. Акимат рекомендует горожанам заранее закупиться углем до наступления отопительного сезона, чтобы избежать возникновения очередей в точках продаж и ажиотажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Стоит отметить, что столичный акимат заключил меморандумы с компаниями, которые занимаются реализацией угля в Нур-Султане, в том числе и о недопущении роста цен на черное топливо.

«В городе имеются семь компаний, которые обеспечивают реализацию угля на 12 тупиках. На данные тупики у нас поставляется основная масса угля, которая завозится в город, и уже отсюда осуществляется торговля углем. Акимат города Нур-Султан призывает всех жителей заблаговременно обеспечить закуп угля. Поскольку с наступлением периода холодов идет массовый закуп угля, могут возникнуть очереди. Чтобы такого не было, мы начинаем с сентября призывать население закупаться», - сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата Нур-Султана Максат Есмагулов.

Согласно установленным расценкам, средняя стоимость угля в столице составляет:

Шубарколь – 13 200 тг за тонну;

Каражыра – 13 500 тг за тонну;

Майкуба – 12 000 тг за тонну;

Богатырь комир – 9 500 тг за тонну.

«На данный момент у нас на складе находится порядка 800 тонн Шубаркульского угля и около двух тысяч тонн Майкубинского. Никакого ажиотажа нет, люди в основном у нас закупаются с жилых массивов Коктал-1, Коктал-2 Агрогородок, но они в этом году уже все подключаются к газу. Уголь будет поставляться всю зиму», - отметил заведующий складом ИП «Бек-Айда» Дулат Кусаинов.

Приобрести уголь в Нур-Султане можно по следующим адресам:

- ул. Герцена, 4/1 – каражыра сорт., каражыра потреб.;

- Сороковая станция – каражыра сорт., каражыра потреб.;

- ул. Герцена, 6/2 – богатырь мелкий, майкуба, карагандинский, жалын, каражыра, шубарколь сорт.;

- Коктал, 28/1 – майкуба;

- ул. Жубанова, 35 – шубарколь;

- Коктал, 28/2 – шубарколь;

- ул. Ж.Жабаева, 68 – каражыра сорт., каражыра орешек;

- ул. Макат, 40 – каражыра сорт., каражыра;

- ул. Герцена, 6Б – богатырский, каражыра, жалын, майкуба;

- Сороковая станция - шубарколь.

Также создана «горячая линия» по номеру 109, через которую горожане могут узнать о стоимости и запасах угля в разрезе тупиков. Данная информация обновляется на ежедневной основе.