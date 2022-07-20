20 Июля 2022 12:21

Резервуары нефтебаз оснастят приборами учета с 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно внесенным поправкам в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» предусматривается оснащение резервуаров нефтебаз приборами учета (уровнемерами). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Данные поправки внесены в законодательство в целях обеспечения автоматизированного мониторинга запасов нефтепродуктов, а также недопущения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

Введение в действие данной нормы предполагается в следующем порядке:

- с 1 января 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка свыше 10000 кубических метров;

- с 1 июля 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка, равным или менее 10000 кубических метров.

Министерством энергетики РК будут утверждены порядок и требования по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета.

Фото : gov.kz