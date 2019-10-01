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Резервуар с 150 тоннами жмыха горел на птицефабрике в Уральске
1 Октября 2019 21:50
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В 16:00 в поселке Зачаганске города Уральска на территории ТОО «Уральская птицефабрика» загорелась емкость с отходами (подсолнечный жмых) весом 150 тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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Причина возгорания устанавливается. На месте работают 25 человек и 6 единиц техники. Огонь локализован в 17:02
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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