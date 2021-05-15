20:58, 14 Май 2021 | GMT +6
Резервуар Майского группового водопровода в Павлодарской области полностью очищен
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Качество питьевой воды в селе Малайсары соответствует всем требованиям. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки сотрудников РГП «Казводхоз» в Майский район Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Так, выявлено, что полностью были очищены резервуары станции водоочистки Майского группового водопровода.
Напомним, жители данного села выразили недовольство по поводу качества питьевой воды. По данному вопросу представители Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК посетили данное село, где состоялась встреча с местными жителями и полевой выездной сбор.
По итогам встречи отраслевой комитет принял решение об очистке резервуаров с привлечением сельских активистов. На сегодня работы проведены в полном объеме.
«На водонапорной станции есть два резервуара. Воду в первом полностью сливали и чистили гипохлоритом. Второй резервуар мы почистили аналогичным способом. Была создана комиссия с участием местных жителей, которые проверили качество очистки и дали положительную оценку», - отметил директор ГКП «Май-Сервис» Серик Кусаинов.Как сообщалось ранее, в состав комиссии вошли депутат Павлодарского областного маслихата, местные жители и специалисты, ответственные за питьевую воду. Были даны положительные заключения о проделанной работе. Кроме того, Майское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля проинформировало о том, что питьевая вода соответствует всем требованиям. Теперь работы по очистке резервуара будут проводиться 2-4 раза в год.