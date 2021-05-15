Резервуар Майского группового водопровода в Павлодарской области полностью очищен

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Качество питьевой воды в селе Малайсары соответствует всем требованиям. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки сотрудников РГП «Казводхоз» в Майский район Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Так, выявлено, что полностью были очищены резервуары станции водоочистки Майского группового водопровода.

Напомним, жители данного села выразили недовольство по поводу качества питьевой воды. По данному вопросу представители Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК посетили данное село, где состоялась встреча с местными жителями и полевой выездной сбор.