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Резервуар для нефтяных отходов горит в Актюбинской области

8 Января 2020 20:30
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Резервуар для нефтяных отходов горит в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Мугалжарском районе в поселке Жанажол горит резервуар для нефтяных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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«Сегодня в 19:24 часов к нам поступил вызов о загорании резервуара для нефтяных отходов в поселке Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области. Направлены необходимая техника и специалисты. Возгорание еще не потушено», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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