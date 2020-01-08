Резервуар для нефтяных отходов горит в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Мугалжарском районе в поселке Жанажол горит резервуар для нефтяных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«Сегодня в 19:24 часов к нам поступил вызов о загорании резервуара для нефтяных отходов в поселке Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области. Направлены необходимая техника и специалисты. Возгорание еще не потушено», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.



