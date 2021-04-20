Резервный стационар для больных COVID-19 задействовали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за роста больных COVID-19 для их лечения задействован резервный стационар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для вновь поступающих больных с коронавирусной инфекцией во фтизиопульманологическом центре развернут инфекционный стационар на 75 койко-мест. В настоящее время лечение от COVID-19 проходят 584 человека. Загруженность составляет 28,2 %. (на 2068 коек). В модульной больнице - 181 пациент, в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент, во фтизиопульмалогический центр уже размещены 25 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 130 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 147. В реанимации лежат 27 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 33,3 % (на 81 койку). В домашних условиях получают лечение 1068 человек» - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области.