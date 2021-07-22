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Резервные инфекционные койко-места развернуты в Алматы

22 Июля 2021 13:49
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Резервные инфекционные койко-места развернуты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров на фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе провел рабочее совещание Городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В совещании приняли участие руководители городского управления общественного здоровья Н. Табынбаев, территориального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач мегаполиса Ж. Бекшин, а также представители районных акиматов и профильных управлений.

Главная цель – принять дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции и обеспечить готовность инфраструктуры системы здравоохранения к возможному росту количества пациентов, требующих медицинских услуг, с учетом циркуляции мутированного штамма COVID-19.

На сегодня в Алматы всего зарегистрировано свыше 86 тысяч случаев заражения КВИ, в том числе за последние сутки – 993 случая. При этом ежесуточно госпитализируется свыше 400 пациентов, что в два раза превышает количество выписываемых. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 3099 пациентов, в отделении реанимации и интенсивной терапии - 228 пациентов.

Замакима Ержан Бабакумаров акцентировал внимание, что с начала июля количество больных в реанимации выросло в три раза, динамика пациентов на домашнем карантине (5 821 пациент) показывает шестикратный рост за последний месяц. Загруженность коечного фонда всех инфекционных стационаров составляет более 50%. В этой связи, с учетом разработанных вероятных прогнозных ситуаций на август-сентябрь и базовых сценариев управления уровнем и темпом заболевания в городе было поручено рассчитать потребности в резервных инфекционных койках (к имеющимся 6 090 койкам) и начать подготовку к их вводу в действие.

Вместе с тем, даны поручения по обеспеченности кадрового резерва и их подготовке для ковидной терапии, а также по борьбе и недопущению подделки паспортов вакцинации.

Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев строго соблюдать меры защиты – масочный режим, социальную дистанцию, не посещать места скопления людей, а также не откладывать вопрос вакцинации, так как это единственный способ защиты от инфекции.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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