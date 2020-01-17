Резервисты назначены акимами Алатауского и Турксибского районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бакытжан Сагинтаев назначил акимов районов из Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно.

Представляя кандидатуры новых акимов районов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что они являются представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

«Идея Главы государства создать прозрачный и эффективный социальный лифт для талантливой молодежи находит свое применение. От Алматы в число резервистов вошли 39 человек. Наиболее подготовленными для работы акимами районов являются сегодняшние кандидаты. Ждем от них плодотворной работы по улучшению качества жизни алматинцев, проживающих в этих районах», - отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Новый аким Алатауского района Азамат Калдыбеков до сего дня занимал должность заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы.

Назначенный акимом Турксибского района Бахытжан Акжаров работал руководителем управления жилищной политики Алматы.







