Резервисты должны уметь работать с населением - Алибек Ыдырыс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резервисты должны обладать качествами «полноценной личности» согласно концепции великого Абая. Такое мнение выразил Алибек Ыдырыс, который прошел отбор в Президентский кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурс состоял из шести этапов. В ходе отбора учитывались основные качества, необходимые человеку, занимающему руководящую должность: умение работать с населением, решать социально-экономические проблемы», - сказал Алибек Ыдырыс.

Как отметил молодой резервист, после отбора в Президентский кадровый резерв ему сразу же стали поступали предложения занять руководящую должность. Но после приема у ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби Галымкайыра Мутанулы, Алибек Ыдырыс принял его предложение стать директором научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ.

«Я принял это предложение, чтобы набраться опыта. К тому же хотел внести свою лепту в развитие центра, который впервые открылся в стране именно в сфере биомедицины. Он будет работать в таких направлениях, как хрономедицина, биомассаж, акупунтура, фитопрепараты, эндокринология, иммунология, профилактика, медицинская биофизика, анализ ПЦР. В будущем мы планируем расширить работу центра и превратить его в институт, а затем в республиканский, национальный исследовательский центр», - подчеркнул молодой резервист.

Ранее Алибек Ыдырыс ранее работал заведующим кафедрой биофизики и биомедицины факультета биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Также он является старшим преподавателем этого вуза.