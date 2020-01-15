Резервистов будут обучать по специально разработанным программам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала об обучении, которое участникам Президентского молодежного кадрового резерва предстоит пройти перед назначением на должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша работа не заканчивается. Мы переходим к новому этапу реализации проекта. До назначения резервистов на должности мы хотим предусмотреть обучение по специально разработанным программам. Курсы могут быть индивидуальными, с учетом рекомендаций экспертов-участников», - сказала Анар Жаилганова на встрече Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Президентским молодежным кадровым резервом.

По ее словам, курсы будут направлены на предоставление дополнительных знаний, необходимых для работы на ответственных государственных должностях

«Хотела бы обратить внимание на то, что инициатива по формированию Президентского резерва получила широкое общественное одобрение как внутри страны, так и за ее пределами. Особую популярность придало и заявленное количество резервистов. При этом резервистов часто сравнивают с легендарными 300 спартанцами. Именно за вхождение в этот резерв шла конкурентная и интеллектуальная борьба претендентов», - отметила спикер.

А. Жаилганова выразила уверенность, что казахстанская молодежь, взяв такую вершину как Президентский молодежный кадровый резерв, будет держать заданную высоту.