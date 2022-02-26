Резервистам предложили попробовать себя на госслужбе в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области и аппаратом акима региона в проведена встреча по видеосвязи с молодежью, зачисленной в Президентский кадровый резерв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В 2019 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева стартовал проект, объединивший молодежь со всех уголков республики.
Для формирования кадрового резерва проделана большая работа, в результате отобраны только сильнейшие. В Президентский кадровый резерв по стране зачислено 300 человек. После требования ужесточили, и в 2021 году в этот список резервистов вошли еще 50 человек.
К настоящему времени из 350 человек 209 граждан были устроены на рабочие места в государственных органах и в квазигосударственном секторе.
На встрече о трудоустройстве, дальнейшем развитии, использовании потенциала для общественно значимых проектов в местных исполнительных органах Мангистауской области доложил руководитель аппарата акима Мангистауской области Нурлан Тажибаев.
Были также выслушаны мнения резервистов. Найла Мухтарова из Павлодара запросила информацию о свободных вакансиях в местных исполнительных органах, а Олжас Бейсенбаев из ВКО поблагодарил территориальный департамент и акимат области за организованную встречу.
В дальнейшем встречи с лицами, зачисленными в Президентский Молодежный кадровый резерв, будут проходить на постоянной основе.
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