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Резервистам предложили попробовать себя на госслужбе в Мангистауской области

26 Февраля 2022 20:25
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Резервистам предложили попробовать себя на госслужбе в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области и аппаратом акима региона в проведена встреча по видеосвязи с молодежью, зачисленной в Президентский кадровый резерв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В 2019 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева стартовал проект, объединивший молодежь со всех уголков республики.

Для формирования кадрового резерва проделана большая работа, в результате отобраны только сильнейшие. В Президентский кадровый резерв по стране зачислено 300 человек. После требования ужесточили, и в 2021 году в этот список резервистов вошли еще 50 человек.

К настоящему времени из 350 человек 209 граждан были устроены на рабочие места в государственных органах и в квазигосударственном секторе.

На встрече о трудоустройстве, дальнейшем развитии, использовании потенциала для общественно значимых проектов в местных исполнительных органах Мангистауской области доложил руководитель аппарата акима Мангистауской области Нурлан Тажибаев.

Были также выслушаны мнения резервистов. Найла Мухтарова из Павлодара запросила информацию о свободных вакансиях в местных исполнительных органах, а Олжас Бейсенбаев из ВКО поблагодарил территориальный департамент и акимат области за организованную встречу.

В дальнейшем встречи с лицами, зачисленными в Президентский Молодежный кадровый резерв, будут проходить на постоянной основе.


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#Акимат   #Другие государственные органы   #Мангистауская область   #Молодежь   #Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Аружан Саптарова

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