+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 29 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Резервист Президентского кадрового резерва стал руководителем управления в СКО

25 Августа 2020 16:34
Поделиться:
Резервист Президентского кадрового резерва стал руководителем управления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нового районного акима назначили в ВКО
Назначен новый руководитель управления по делам религии Шымкента Берик Нажмиденов назначен председателем Комитета внутреннего госаудита Минфина РК Экс-глава УВП Алматинской области занял пост замакима региона

Вакантное место занял 36-летний Аскар Клышбеков. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования по специальности «магистр делового администрирования». Владеет английским языком.

Работал директором ТОО «Империя Строй Индустрия» в городе Астане, директором ТОО «Глобал Сервис Казахстан» в городе Алматы. Был руководителем представительства в Республике Беларусь АО «Кедентрассервис». До настоящего назначения работал менеджером по перевозкам ТОО «Компания «КЕМЕ» в городе Нур-Султане.

Состоял в Президентском молодежном кадровом резерве.

Напомним, бывший руководитель управления Владимир Балахонцев уволился в апреле из-за коррупционного скандала с его заместителем.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив