Резервист Президентского кадрового резерва стал руководителем управления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакантное место занял 36-летний Аскар Клышбеков. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования по специальности «магистр делового администрирования». Владеет английским языком.

Работал директором ТОО «Империя Строй Индустрия» в городе Астане, директором ТОО «Глобал Сервис Казахстан» в городе Алматы. Был руководителем представительства в Республике Беларусь АО «Кедентрассервис». До настоящего назначения работал менеджером по перевозкам ТОО «Компания «КЕМЕ» в городе Нур-Султане.

Состоял в Президентском молодежном кадровом резерве.

Напомним, бывший руководитель управления Владимир Балахонцев уволился в апреле из-за коррупционного скандала с его заместителем.



