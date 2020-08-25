Резервист Президентского кадрового резерва стал руководителем управления в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вакантное место занял 36-летний Аскар Клышбеков. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования по специальности «магистр делового администрирования». Владеет английским языком.
Работал директором ТОО «Империя Строй Индустрия» в городе Астане, директором ТОО «Глобал Сервис Казахстан» в городе Алматы. Был руководителем представительства в Республике Беларусь АО «Кедентрассервис». До настоящего назначения работал менеджером по перевозкам ТОО «Компания «КЕМЕ» в городе Нур-Султане.
Состоял в Президентском молодежном кадровом резерве.
Напомним, бывший руководитель управления Владимир Балахонцев уволился в апреле из-за коррупционного скандала с его заместителем.
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