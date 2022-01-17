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Резервист назначен акимом района в Костанайской области

17 Января 2022 22:32
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Резервист назначен акимом района в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сегодня по согласованию с депутатами маслихата Алтынсаринского района и распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова назначен аким Алтынсаринского района. Им стал участник Президентского кадрового резерва Арнур Сартов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Арнур Маратович Сартов состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Он родился в Костанайской области в 1987 году. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Экономика» и «Государственное управление».

В 2021 году был зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв. Ранее занимал должность заместителя акима Федоровского района Костанайской области.

Глава региона Архимед Мухамбетов поручил Арнуру Сартову обеспечить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию района.


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#Костанайская область   #Акимат   #Назначения   #Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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