Резервист Адилет Закиев рассказал, как он стал советником министра труда и соцзащиты населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра труда и социальной защиты населения, член Президентского молодежного кадрового резерва Адилет Закиев рассказал, как он работал над созданием портала социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое первое высшее образование - программист, второй образование - менеджмент организации управления. За спиной имеется опыт запуска стартапов, работал в квазигоссекторе, в частной сфере, занимался бизнесом. После зачисления в резерв у меня появилась прекрасная возможность попробовать себя в госслужбе и посмотреть в целом, как работает государственный механизм. Когда нам поступали предложения по работе от различных госорганов, больше всего мне откликнулось предложение по работе советника министра труда и соцзащиты. На этом были две причины. Первое, социальная сфера является одним из критически важных и сложных направлений в работе любого государства. Второе, это то, что я сам являюсь лицом с инвалидностью и отчасти понимаю чаяния и проблемы, с которыми люди сталкиваются при реализации своих прав», - рассказал Адилет Закиев в ходе форума Президентского молодежного кадрового резерва.

Он поделился, что в качестве советника начал свою работу в марте прошлого года. Рассказал, какая работа была проведена в части реализации портала социальных услуг.

«Это был достаточно сложный период, большая работа была проделана Правительством, но основную текущую работу никто не отменял. За мной закрепили направление цифровизации и инвалидности. В тот момент запускался крупный проект, который сейчас функционирует - портал социальных услуг для лиц с инвалидностью», - отметил А. Закиев.

Вместе с тем, советник министра пояснил, в чем преимущество портала социальных услуг.

«Раньше людям протезы, костыли, коляски закупались посредством государственных закупок. Мы все перевели в электронный формат, и теперь люди могут сами выбирать себе поставщика без госзакупок. Государство в свою очередь компенсирует стоимость за эти товары. Таким образом, мы предоставляем гибкость и выбор людям, повышаем качество товаров, при это минимизируем коррупционные риски за счет исключения госзакупок», - отметил спикер.

По его словам, на портале зарегистрированы более 350 тысяч пользователей. В настоящий момент размещено более 100 тысяч заказов.

«Одним из основных направлений деятельности советника является коммуникация со всеми стейхолдерами. В моем случае это лица с инвалидностью, неправительственные организации, госорганы. Для оптимизации работы создал ряд диалоговых площадок, создал You-Tube канал, в котором освещаю работу портала социальных услуг. Через эти каналы эффективно получать обратную связь от людей.Нам необходимо собирать проблемные предложения», - считает Адилет Закиев.

Напомним, в Нур-Султане проходит форум Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).

В ходе форума члены ПМКР рассказали об историях успеха, предложили идеи по развитию государства или отрасли и презентовали собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.



