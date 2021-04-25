Резервист Адилет Закиев: Если смог помочь хотя бы одному человеку с инвалидностью, значит, день прошел не зря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — После успешного отбора резервистам выпал шанс испытать свои силы на новых направлениях. Кто-то продолжил работу в привычном режиме, кто-то из регионального уровня перешел на столичный, а кто-то впервые получил должность на государственной службе. Адилет Закиев — один из тех, кто после отбора в корне поменял сферу деятельности — перешел из бизнеса на госслужбу. «Мои стереотипы были частично разрушены», — отмечает он. На позиции Советника Министра труда и социальной защиты населения РК он курирует вопросы инвалидности и цифровизации. Об оказываемой поддержке социально уязвимым слоям населения резервист рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«Сам процесс отбора в резерв произвел на меня сильное впечатление. Вербальное и числовое тестирование, подготовка и защита проекта, проверка компетенций и другие этапы позволили отобрать наиболее подготовленных к работе кандидатов. Прежде всего, проходя отбор, хотелось испытать себя, свой потенциал. Я не планировал переходить на госслужбу. Однако после встречи с Главой государства появилось желание внести свой вклад, стать одним из «агентов изменений», — вспоминает Адилет Закиев.

Работая в частной сфере и бизнесе, быстро привыкаешь к свободе, гибкости и скорости принятия решений, отметил резервист. «Государственный аппарат, в свою очередь, кардинально отличается от этого, однако часто требует оперативного ответа на новые вызовы, тем более, работая с социально уязвимым слоем населения», — добавил он.

«В марте 2020 года поступило два предложения, над которыми я всерьез задумался. Одно из них – из Национальной компании, а второе — из Министерства труда и социальной защиты населения РК. Разница в предлагаемых условиях была, несомненно, значительная. Кроме того, работа в национальной компании предполагала более размеренный график и спокойную рабочую обстановку, в сравнении с государственной службой. Несмотря на это я выбрал работу в министерстве. Причиной не являлась привлекательность статуса — во многих других министерствах и акиматах резервистам предлагались более высокие позиции. Здесь, скорее, роль сыграло то, что социальный блок является одним из наиболее сложных направлений и мне искренне хотелось внести свой вклад в общее дело», — поделился резервист.

Так, с марта 2020 года он занимает позицию Советника Министра труда и социальной защиты населения РК. Курирует вопросы инвалидности и цифровизации.

«Первое время было непросто адаптироваться к новым для меня порядкам и подходам. Стереотипы в отношении государственной службы были частично разрушены. У нас хорошая команда. Трудятся неравнодушные люди, которые хотят помочь тому контингенту, с которым они работают. Многие коллеги искренне переживают за интересы тех людей, чьи права они отстаивают. Все стараются помочь, всегда на связи и готовы оказать поддержку. Для меня это было приятным открытием. Людьми движет желание помочь. Министерство труда – одно из сложных и ответственных ведомств. Несмотря на это, сотрудники справляются и успешно реализуют поставленные задачи. Говоря о помощи, мне, как советнику, поступает очень много обращений от лиц с инвалидностью с просьбами оказать поддержку и помочь решить те или иные вопросы. Конечно, можно оказывать точечную помощь тем, кто за ней обращается, прежде всего, но, прежде всего, важна работа системы. Если человек нуждается в помощи, должны быть предусмотрены рабочие механизмы, через которые поддержка будет оказана», — отметил резервист.

По его словам, работа сопряжена с определенным объемом негатива, с которым морально не всегда легко справляться.

«Мне в работе помогает следующий принцип: «Если я смог помочь хотя бы одному человеку с инвалидностью сегодня, значит, день прошел не зря». В период пандемии был свидетелем того, как наши сотрудники оперативно отвечали на обращения граждан, старались помочь. Ведь ответственность за социальное обеспечение населения возлагалась на наше ведомство. Множество вопросов возникало касательно выплаты 42500 тг. В этот период на обращения отвечали все, начиная от экспертов вплоть до директоров департаментов. Как показала практика, получилось хорошо мобилизовать ресурсы. Несмотря на пандемию, министерство продолжало работать в том привычном, даже усиленном режиме», — вспоминает Адилет Закиев.

Как мы уже отмечали ранее, резервист курирует вопросы по инвалидности и цифровизации. Он проинформировал, что в настоящий момент в Казахстане проживает около 695 тысяч лиц с инвалидностью, 424 тысячи трудоспособного возраста, из них трудоустроены только около 106 тысяч человек.

По словам Советника Министра, для оказания поддержки лицам с инвалидностью проводится большая работа, в частности, в настоящее время на согласовании Мажилиса находится законопроект, охватывающий ряд существенных мер поддержки. Внедрен портал социальных услуг — информационная система, в которой получают меры поддержки 300 тысяч лиц с инвалидностью, у которых разработана социальная часть индивидуальной программы реабилитации.

«В законопроекте предусмотрен ряд важных норм, одна из наиболее обсуждаемых среди лиц с инвалидностью – введение нового пособия по уходу. В нынешней редакции закона лицам с инвалидностью 1-й группы, имеющим затруднения в передвижении, полагается индивидуальный помощник. Однако есть лежачие лица с инвалидностью, которые не могут передвигаться. Согласно закону, помощника им не предоставляют, хотя человеку, находящемуся в таком положении, необходим особый уход. Учитывая эти нюансы, государство вводит пособие по уходу для лиц с инвалидностью. Планируется охватить порядка 28 тысяч человек, которые не получали пособие и индивидуального помощника ранее», — рассказал Советник Министра труда и социальной защиты населения РК.

Многие нормы, предусмотренные в законе, отражают волнения и предложения активных граждан из числа лиц с инвалидностью, которые министерство по мере возможности воплощает в реальность.

Одно из таких новшеств – внедрение портала социальных услуг. В предыдущие годы поступало много жалоб со стороны лиц с инвалидностью на качество закупаемых акиматами средств реабилитации.

«Раньше лиц с инвалидностью обеспечивали техническими средствами реабилитации посредством госзакупок. Сейчас у них появилась возможность напрямую выбрать себе товар и поставщика на Портале социальных услуг без посредника. Это своего рода маркетплейс, как Каспи, при этом за выбранный товар возмещает стоимость поставщику государство», — пояснил резервист.

Проект запущен с 1 января 2020 года, но будет развиваться на постоянной основе. Суть в том, что лица с инвалидностью могут зайти на портал и выбрать себе ноутбук, подгузники, другие средства и услуги реабилитации. Еще одна важная норма, предусмотренная в законопроекте — дети с инвалидностью, потерявшие кормильца, будут иметь возможность получать сразу два пособия. Такие дети находятся в более сложной жизненной ситуации, поэтому получение сразу двух пособий является справедливым. В целом все нормы направлены на улучшение качества жизни социально-уязвимых слоев населения и в частности лиц с инвалидностью. Министерство ведет активную работу в данном направлении», — добавил Советник Министра.

Помимо внесения поправок в закон, Адилет Закиев проинформировал о том, что Министерством труда проводится большая работа по вовлечению лиц с инвалидностью в трудовую активность: открываются центры поддержки трудоустройства полного цикла Ten Qogam, субсидируются инициативы создания специализированных рабочих мест. Кроме того, усиливается контроль за соблюдением квоты трудоустройства лиц с инвалидностью в компаниях.

«Одним из основных путей реабилитации лиц с инвалидностью, согласно заключению Международной организации труда, является трудоустройство. А проблема, которая препятствует трудоустройству лиц с инвалидностью — отсутствие понимания, как у работодателей, так и у самих потенциальных кандидатов о том, какую работу они могут выполнять с учетом имеющихся ограничений жизнедеятельности. Для этих целей было инициировано создание Атласа профессий, который должен помочь всем участникам рынка понимать конкретно на какие позиции и работы могут быть они трудоустроены. Этот инструмент будет полезен работодателям, Центрам занятости и прежде всего самим людям для вовлечения в трудовую активность и повышению уровня своей жизни. Помимо создания бумажного Атласа в настоящем году планируется «оцифровать» этот инструмент на Электронной бирже труда (enbek.kz) для автоматизации поиска вакансий и специалистов. Атлас, в свою очередь, позволит компаниям целенаправленно искать подходящих кандидатов на имеющиеся вакантные позиции», — рассказал он.

«Приятно знать, что у бизнеса появляется социальная ответственность. На самом деле лица с инвалидностью могут быть хорошими, ответственными сотрудниками, несмотря на некоторые ограничения. Они более усидчивые, внимательные и работоспособные», — добавил Адилет Закиев.

В завершение беседы резервист озвучил ряд рекомендаций кандидатам в Президентский молодежный кадровый резерв. Прежде всего, по его словам, нужно понимать, куда ты хочешь идти после отбора в резерв, в какой сфере деятельности трудиться. Для этого следует выстроить конкретные цели, заранее продумать проект, который можно будет в дальнейшем презентовать и быть готовым к любым вопросам и обстоятельствам.

Чтобы оставаться на верном пути и достичь определенной цели, он рекомендует несколько книг широкой аудитории.

«Одна из книг, которой хотелось бы поделиться — «Принципы» Рэй Далио. Данная книга рассматривает важность приверженности принципам, как в жизни, так и в работе. Чтобы прийти к определенной цели и хорошим результатам, необходимо разработать для себя определенный набор принципов и не отклоняться от курса. Книга дает необходимый инструментарий и набор эффективных принципов. Вторая книга – «От хорошего к великому» Джима Коллинза. В ней речь идет о качествах, присущих лидерам компаний, которые смогли создать не просто хорошие компании, а великие. Обе книги могут найти хорошее применение как в бизнесе, так и на государственной службе», — заключил резервист, Советник министра труда и социальной защиты населения РК Адилет Закиев.