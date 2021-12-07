Резерв тест-систем для диагностики штамма «омикрон» сформирован в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине создан резерв тест-систем для диагностики нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник в ходе конференции по экономическому сотрудничеству «Пекин-Гонконг» заявил директор Пекинского центра по вопросам глобального здравоохранения Ян Пэн, передает МИА «Казинформ».
По его словам, в Пекине созданы резервы мощностей для тестирования на штамм «омикрон», позволяющие медицинскому персоналу немедленно идентифицировать новый штамм коронавируса.
Ведущий китайский эпидемиолог Чжан Вэньхун в ходе международного форума Imperial Springs 2021 сообщил, что «мы думали, что настало время вновь открыть мир, но мы обеспокоены появлением штамма омикрон в странах, которые не установили вакцинный барьер».
Чжан Вэньхун отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызвал тревогу в мире, и многие страны закрыли свои границы.
По его мнению, решающее значение для сдерживания пандемии COVID-19 будет «иметь то, как мы наладим сотрудничество на глобальном уровне в будущем для улучшения вакцинных барьеров во всем мире».
По данным на 6 декабря, в материковом Китае выявлено 94 подтвержденных случая коронавирусом (из них 60 - локальные), без летальных исходов. При этом 60 случаев локального заражения коронавирусом зафиксированы в Автономном районе Внутренняя Монголия (55), провинциях Хэйлунцзян (2), Юньнань (2) и Чжэцзян (1).
По состоянию на минувший понедельник, в материковом Китае в общей сложности было введено 2,55 млрд доз вакцин от коронавируса.
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