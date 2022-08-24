РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 23 Август 2022 | GMT +6

    Резерв социально значимых нефтепродуктов сделают на АНПЗ

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Перед ремонтом на Атырауском НПЗ планируется сделать резерв социально значимых нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 15 сентября на Атырауском НПЗ начнутся ремонтно-профилактические работы на 27 технологических установках. В сентябре планируется сделать резерв социально значимых нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита ГСМ на рынке: 75 тыс. тонн автобензина, 115 тыс. тонн дизельного топлива, 6 тыс. тонн реактивного топлива, а также 5 тыс. тонн сжиженного газа», - сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ.

    Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить поэтапно до первой декады ноября 2022 года.

    Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре проведут планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ.

    «Ремонтные работы проведут в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)», - пояснили в Минэнерго РК.


    Теги:
    Регионы Казахстана Атырау
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!