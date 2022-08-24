Резерв социально значимых нефтепродуктов сделают на АНПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Перед ремонтом на Атырауском НПЗ планируется сделать резерв социально значимых нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 сентября на Атырауском НПЗ начнутся ремонтно-профилактические работы на 27 технологических установках. В сентябре планируется сделать резерв социально значимых нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита ГСМ на рынке: 75 тыс. тонн автобензина, 115 тыс. тонн дизельного топлива, 6 тыс. тонн реактивного топлива, а также 5 тыс. тонн сжиженного газа», - сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ.

Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить поэтапно до первой декады ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре проведут планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ.

«Ремонтные работы проведут в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)», - пояснили в Минэнерго РК.