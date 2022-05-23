23 Мая 2022 12:09

Резерв программы льготного автокредитования насчитывает 8 тыс. машин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С началом лета поставки автомобилей в рамках льготного автокредитования будут увеличиваться. Об этом сообщил представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Ербол Сейпилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заводом «Hyundai» в первые дни в автосалонах было обеспечено более 1,8 тыс. автомобилей, которые сразу же были забронированы. Планируется поставка еще более 2,5 тыс. автомобилей. С июля каждый месяц более 4 тыс. автомобилей будет по «Hyundai», - сообщил Ербол Сейпилов на брифинге в СЦК.

Аналогичная ситуация и с «Сарыарка автопром».

«По «Сарыарка автопром»: здесь модельная линейка более 32 автомобилей, из них в салонах по РК было более 4 тыс. автомобилей, на заводе стоят еще более 3,5 тыс. автомобилей. Начиная с июня более 6,9 тыс. автомобилей будет поставляться», - добавил спикер.

В свою очередь, директор по стратегическому планированию АКАБ Кайрат Еламанов отметил, что 8 тыс. автомобилей находится в резерве в данный момент.

«Из них большая часть это «Chevrolet», так как в последние месяцы это наиболее популярный бренд, который приобретается, на втором месте «Hyundai», «Kia», «Jac», «Лада». Что касается поставок автомобилей, то заводы работают по своим планам, по возможности наращивают объемы производства. В целом, поставки в дилерские центры происходят на еженедельной основе, поэтому этот резерв из 8 тыс. автомобилей сформирован не на всю программу. То есть, каждую неделю в автосалоны поступают новые автомобили», - заключил К. Еламанов.