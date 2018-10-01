Резерв корпуса «А» предложили упразднить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил пересмотреть порядок отбора в корпус «А», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время нами готовится национальный доклад о состоянии госслужбы за 2018 год. В нем будет отражено видение дальнейшего развития госслужбы. Озвучу несколько направлений. Необходимо усилить полномочия и ответственность руководителей аппаратов центральных госорганов и акиматов и придать им статус ответственных секретарей. Будет пересмотрен порядок отбора в корпус «А», - сообщил Алик Шпекбаев, выступая на заседании коллегии агентства.

По его словам, предлагается проводить прямой конкурсный отбор на позиции корпуса «А» с упразднением резерва. Между тем, также предлагается перевести корпус «Б» с трехэтапного на двухэтапный конкурс. «В настоящее время проводится внутренний конкурс в самом госоргане, затем он объявляется среди всей госслужбы, и только потом открывается возможность для участия других желающих», - пояснил Алик Шпекбаев.

По его данным, в текущем году 57% назначений осуществлено по итогам первого этапа, 16% - второго этапа, 27% - третьего этапа. Теперь, уточнил он, предлагается объединить первые два этапа, что позволит примерно в три раза сократить время на проведение конкурсов: с 50 до 15 дней.

«При этом мы не ставим под сомнение карьерную модель, а придаем ей большую мобильность. Могу сказать больше, с нового года правоохранительная система, национальное бюро тоже переходит полностью на конкурсную основу», - заключил Алик Шпекбаев.