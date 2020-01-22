Рейтинг «умных» регионов составили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК оценило работу по цифровизации, проводимую регионами. В числе лидеров рейтинга оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В исследовании приняли участие 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта «умных городов», состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и др.
В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах «умных» счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и т.д.
По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.
«Государственная программа «Цифровой Казахстан» была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности в регионах», - подчеркнул А.Оспанов.
Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск.
Как отметили в пресс-службе министерства, рейтинг будет составляться ежегодно.
- Благодаря цифровизации выявлено более трех тысяч адмнарушений в Павлодарской области
- Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций
- Премию «Digital Almaty Awards» впервые вручат лучшим компаниям Казахстана
- Исполнительный секретарь ГРЕКО впечатлен цифровизацией госорганов в Казахстане
- Исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито прибыл в Нур-Султан
- Обращения казахстанцев должны рассматриваться оперативно – Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана