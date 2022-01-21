Рейтинг участия молодежи в политике разработают в ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Молодежь является двигателем перемен. Государства должны прислушиваться к мнению молодых людей, выражающих свою позицию не только в интернете, но и в ходе протестов. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая на конференции высокого уровня, посвященной роли молодежи в мирных процессах. Он сообщил, что ООН разработает рейтинг участия молодежи в политике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Современные вызовы

«Мир сталкивается с огромными вызовами — пандемия COVID-19, изменение климата, обострение конфликтов, дискриминация, цифровой разрыв, сужение пространства для деятельности гражданского общества и потеря доверия», - сказал глава ООН.

Он подчеркнул, что молодежь должна быть в центре усилий по решению этих проблем и более активно бороться за построение более мирных и справедливых обществ, поскольку именно она в наибольшей степени страдает от этих кризисов.



Молодежь в авангарде перемен

«Я приветствую молодых людей всего мира, которые заявляют о своей позиции — будь то на протестах или в интернете, отстаивающих необходимость бороться с изменением климата, а также выступающих за гендерное равенство, расовую и социальную справедливость и многие другие ценности», - сказал Генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что в этом суть его доклада «Наша общая повестка дня: работать с молодежью…».

Антониу Гутерриш уверен, что сегодня необходимо обеспечить участие молодежи в переговорах, в выработке инклюзивных решений, сочетающих меры по обеспечению мира и безопасности, устойчивого развития и соблюдению прав человека.

Он приветствовал молодых людей, которые уже активно подключены к этой деятельности и воодушевляют других на перемены. «Вы — источник инноваций, идей и решений», — подчеркнул Генеральный секретарь.

По его словам, молодые люди сегодня — в авангарде усилий по построению и поддержанию мира, в том числе путем участия в мирных протестах. Многие государства, по его словам, стремятся использовать этот потенциал как позитивную силу при построении обществ, живущих в мире и терпимости.

«Однако этого участия по-прежнему недостаточно. Многие молодые борцы за мир, особенно из числа женщин, говорят, что общественность или те, кто находится у власти, не приветствуют их участие. Международное сообщество должно усилить поддержку молодежи», — считает Генеральный секретарь ООН.

Необходимо поддержать молодежь

Он напомнил, что в прошлом году ООН выделила почти 26 миллионов долларов на проекты, которые осуществлялись совместно с партнерами из гражданского общества. Глава ООН уверен, что это направление сотрудничества необходимо расширять, в том числе выделять дополнительные ресурсы на поддержку инициатив молодежи.

В своем выступлении Генеральный секретарь призвал не забывать об угрозах, которым сегодня подвергаются молодые активисты, заявив о необходимости обеспечить им защиту, а также создать условия для их участия в решении современных проблем.

Рейтинг по странам

В этой связи Гутерриш сообщил, что ООН намерена разработать индекс (рейтинг по странам) «Молодежь в политике», который позволит отслеживать положение молодых людей в политическом пространстве стран по всему миру.

Глава ООН уверен, что в период восстановления после пандемии необходимо устранить коренные причины изоляции молодежи, инвестировать в создание возможностей для молодых людей, особенно женщин.

«Молодые люди являются не только гражданами с равными правами, но и мощными проводниками перемен, и мы должны к ним прислушаться», - полагает Генеральный секретарь.