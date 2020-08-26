Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые – Ерлан Сыдыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые из университетов. Об этом заявил ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас уровень языка журналистов упал, часто бывает так, что они искажают информацию. Молодые журналисты учатся правильно говорить и грамотно писать в информационных средствах. По мере расширения казахскоязычной аудитории, казахскоязычная журналистика должна ответственно относиться к своим обязанностям. К сожалению, ошибки в правописании, орфографические, стилистические ошибки встречаются нередко», - заявил Ерлан Сыдыков на встрече министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с ректорами вузов, осуществляющих подготовку специалистов медиасферы, по теме «Уровень развития журналистики».

Ректор отдельно остановился на вопросах развития отечественной журналистики с точки зрения науки.

«Некоторые программы, которые вызывают недовольство населения, относятся к национальному мировоззрению, занимают лидирующие позиции в рейтинге телеканала. О чем это говорит? Программа, не наполненная глубоким смыслом, собирает большие аудитории. В развитых странах рейтинг телеканала оценивают ученые университетов, солидные и опытные люди. Думаю, что если у нас оценка рейтингов будет происходить аналогичным образом, то рейтинг каждой программы будет объективным», - отметил спикер.