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Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые – Ерлан Сыдыков

26 Августа 2020 13:33
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Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые – Ерлан Сыдыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые из университетов. Об этом заявил ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас уровень языка журналистов упал, часто бывает так, что они искажают информацию. Молодые журналисты учатся правильно говорить и грамотно писать в информационных средствах. По мере расширения казахскоязычной аудитории, казахскоязычная журналистика должна ответственно относиться к своим обязанностям. К сожалению, ошибки в правописании, орфографические, стилистические ошибки встречаются нередко», - заявил Ерлан Сыдыков на встрече министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с ректорами вузов, осуществляющих подготовку специалистов медиасферы, по теме «Уровень развития журналистики».

Ректор отдельно остановился на вопросах развития отечественной журналистики с точки зрения науки.

«Некоторые программы, которые вызывают недовольство населения, относятся к национальному мировоззрению, занимают лидирующие позиции в рейтинге телеканала. О чем это говорит? Программа, не наполненная глубоким смыслом, собирает большие аудитории. В развитых странах рейтинг телеканала оценивают ученые университетов, солидные и опытные люди. Думаю, что если у нас оценка рейтингов будет происходить аналогичным образом, то рейтинг каждой программы будет объективным», - отметил спикер.


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#СМИ   #Связь, ТВ, IT   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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