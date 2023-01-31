Рейтинг развития: названы регионы-лидеры по рентабельности растениеводства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Восточно-Казахстанская область является лидером в растениеводстве. Уровень рентабельности аграриев региона составляет более 90 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По данным Бюро национальной статистики за 2021 год уровень рентабельности растениеводства в республике составил в среднем 37,8 %. На первом месте Восточно-Казахстанская область. Здесь уровень рентабельности составляет 92,8 %. Второе место у Карагандинской области с рентабельностью 76,9 %, третье место занимает Костанайская область, где доходность растениеводства – 55 %,

«Добиться лидерства в рейтинге рентабельности растениеводства Восточному Казахстану помогла мировая конъюнктура цен на масличные культуры», - считает заместитель директора департамента НПП «Атамекен» Бауыржан Ахметаев.

Карагандинская область, по словам эксперта, вышла в топ благодаря кормовым культурам, а Костанайская – как один из крупных зерносеющих регионов.

По сведениям НПП «Атамекен», за последние два года в стране появилось более 300 новых пищевых предприятий, то есть рост составил около 5 %. Кроме того, по производству некоторых сельхозкультур Казахстан вошел в мировую тройку лидеров. К примеру, у нашей страны второе место по выращиванию сафлора, который используют для производства масла и красителей. Казахстан также входит в тройку крупнейших производителей льна.

«Казахстанские потребители хорошо осведомлены о том, какие пищевые продукты у нас производят. Большинство покупателей называет два-три отечественных бренда, которым всегда оказывает предпочтение», - поделились в Нацпалате.

Еще одна ниша, которую с успехом заняли и лидируют в ней на глобальном уровне отечественные фермеры – производство органических сельхозпродуктов. Как пояснили в НПП, эту продукцию сметают с прилавков в европейских странах. И это при том, что под «органику», то есть посевы без удобрений и других химикатов используют лишь около 300 тысяч гектаров.

«Перед казахстанскими фермерами открыты широкие перспективы, и если проявить инициативу их продукция может конкурировать и на международном рынке», - считают эксперты аграрной отрасли.





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